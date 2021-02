Framing Britney Spears: cosa è successo alla popstar? L’inchiesta shock su Discovery Plus (Di domenica 28 febbraio 2021) Britney Spears Ascesa e declino di una pop star. Un docu-inchiesta della serie The New York Times Presents ripercorre le vicissitudini di Britney Spears, teen idol e icona musicale degli anni ‘90. I suoi successi, la popolarità, ma anche le burrascose cadute, le controversie ancora aperte. Il documentario, intitolato Framing Britney Spears, sarà proposto al pubblico italiano su Discovery Plus da domani. Il documento televisivo analizza la vita di Britney, a partire dagli esordi artistici e fino ai problemi con le dipendenze e gli eccessi, ai quali la cantante si lasciò andare negli anni Duemila. Proprio per questo motivo, le sue facoltà mentali furono messe in dubbio; fu considerata incapace di prendere ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 28 febbraio 2021)Ascesa e declino di una pop star. Un docu-inchiesta della serie The New York Times Presents ripercorre le vicissitudini di, teen idol e icona musicale degli anni ‘90. I suoi successi, la popolarità, ma anche le burrascose cadute, le controversie ancora aperte. Il documentario, intitolato, sarà proposto al pubblico italiano suda domani. Il documento televisivo analizza la vita di, a partire dagli esordi artistici e fino ai problemi con le dipendenze e gli eccessi, ai quali la cantante si lasciò andare negli anni Duemila. Proprio per questo motivo, le sue facoltà mentali furono messe in dubbio; fu considerata incapace di prendere ...

