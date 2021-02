Festival di Sanremo: cantanti, ospiti, programma (Di domenica 28 febbraio 2021) Il Festival della Canzone Italiana targato 2021 sta per diventare realtà. Manca pochissimo, infatti, al debutto della settantunesima edizione. Un’edizione unica nel suo genere che, nel pieno della pandemia mondiale da Coronavirus e mentre si corre per arrivare alla sospirata vaccinazione di massa, aprirà il sipario il 2 marzo 2021 dalla storica e “irrinunciabile” location del Teatro Ariston. Senza pubblico in presenza, ma con tantissimi ospiti e un cast corposo come non si vedeva da diversi anni, il Festival di Sanremo sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Amadeus e Fiorello. Con loro anche diverse presenza femminili che si alterneranno sul luminosissimo palco nelle cinque serate fino finalissima di sabato 06 marzo 2021. Per quest’annata così diversa dalle precedenti, “Il Festival della ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Ildella Canzone Italiana targato 2021 sta per diventare realtà. Manca pochissimo, infatti, al debutto della settantunesima edizione. Un’edizione unica nel suo genere che, nel pieno della pandemia mondiale da Coronavirus e mentre si corre per arrivare alla sospirata vaccinazione di massa, aprirà il sipario il 2 marzo 2021 dalla storica e “irrinunciabile” location del Teatro Ariston. Senza pubblico in presenza, ma con tantissimie un cast corposo come non si vedeva da diversi anni, ildisarà condotto per il secondo anno consecutivo da Amadeus e Fiorello. Con loro anche diverse presenza femminili che si alterneranno sul luminosissimo palco nelle cinque serate fino finalissima di sabato 06 marzo 2021. Per quest’annata così diversa dalle precedenti, “Ildella ...

