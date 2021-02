Casalino pronto a lasciare Conte “Per due milioni di euro dico sì a Berlusconi” (Di domenica 28 febbraio 2021) Rocco Casalino torna a parlare del suo futuro e lo fa ai microfoni di Striscia la Notizia. La voce di Giuseppe Conte sarebbe a disposizione di Silvio Berlusconi. L’ex portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino continua ad essere al centro dei riflettori dei media, specie dopo le sue parole su Silvio Berlusconi, storico leader di Forza L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 28 febbraio 2021) Roccotorna a parlare del suo futuro e lo fa ai microfoni di Striscia la Notizia. La voce di Giuseppesarebbe a disposizione di Silvio. L’ex portavoce di Palazzo Chigi Roccocontinua ad essere al centro dei riflettori dei media, specie dopo le sue parole su Silvio, storico leader di Forza L'articolo proviene da Leggilo.org.

Marco36023053 : @agorarai @roccocasalino Casalino......tu e Conte siete utili come la grandine in un campo di grano pronto da mietere.???? - aridatececonte : RT @inaltoicuori_5S: - rikiflag : il segretario del partito che esprime il ministro della cultura, il leader della sinistra. Ma si è talmente immedes… - giovannilegena : RT @censore_: @carlaruocco1 Oggi la #casalino associati ha previsto per #gonde la giornata simpatia! 'Casualmente' sono apparsi nello stess… - Nikenicos1 : RT @Nikenicos1: Casalino furbissimo !! Ha pensato 'ho un libro pronto e prima che si dimentichino di me faccio il giro e lo vado a pubblici… -