Bonetti | “Scuole chiuse? Pronti voucher e congedi”

(Di domenica 28 febbraio 2021) ROMA – In caso di chiusure scolastiche, “il Governo è pronto a reintrodurre i congedi parentali retribuiti, lo smart working come diritto dei genitori e l’ipotesi del voucher per baby sitter. Il governo è pronto e le misure si dovranno applicare sulla base dei colori delle regioni. Le proporremo nel primo provvedimento utile e avranno validità retroattiva“. Lo ha detto il ministro per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena Bonetti, su Sky tg24.

Però cominciamo a vedere anche focolai nellee ciò potrebbe essere conseguenza delle ... Maria Stella Gelmini, Stefano Patuanelli, Giancarlo Giorgetti, Dario Franceschini e Elena. L'...... Giancarlo Giorgetti (Sviluppo), Stefano Patuanelli (Agricoltura), Elena(Famiglia) e ... E sempre il Cts dovrà dire se lepossono continuare (dove lo sono) a restare aperte. Per capire l'...Sarà una Pasqua blindata. Nelle ore in cui la pandemia torna a ringhiare cavalcando la varianti, il governo scrive il nuovo Dpcm. Ma pur nel rispetto del principio del «rigore» ...Le misure entreranno in vigore dal 6 marzo e saranno applicate per un mese (quindi anche a Pasqua). Musei aperti anche nel weekend ma su prenotazione. Arriva tavolo per revisione parametri di rischio ...