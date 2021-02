Assembramenti Milano, rave in darsena: in centinaia tra drink, musica e balli (Di domenica 28 febbraio 2021) Una discoteca a cielo aperto la darsena di Milano: in barba agli Assembramenti, l’ultimo weekend in zona gialla del capoluogo meneghino si è trasformato in un folle momento di sfogo. A nulla sono valse le raccomandazioni del sindaco Giuseppe Sala, né i dati oggettivi dei nuovi contagi da coronavirus. Complice il bel tempo, in centinaia si sono riversati per le vie della città tra shopping, aperitivi e pranzi tra amici. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 18.916 nuovi casi e 280 morti, salgono le terapie intensive Assembramenti Milano, rave in darsena: vane le raccomandazioni di Sala Una sorta di ‘rave party’ – riferisce l’Ansa – documentato da numerose foto e video sui social. Impressionanti le immagini che vedono ... Leggi su urbanpost (Di domenica 28 febbraio 2021) Una discoteca a cielo aperto ladi: in barba agli, l’ultimo weekend in zona gialla del capoluogo meneghino si è trasformato in un folle momento di sfogo. A nulla sono valse le raccomandazioni del sindaco Giuseppe Sala, né i dati oggettivi dei nuovi contagi da coronavirus. Complice il bel tempo, insi sono riversati per le vie della città tra shopping, aperitivi e pranzi tra amici. Leggi anche >> Covid, il bollettino di oggi: 18.916 nuovi casi e 280 morti, salgono le terapie intensivein: vane le raccomandazioni di Sala Una sorta di ‘party’ – riferisce l’Ansa – documentato da numerose foto e video sui social. Impressionanti le immagini che vedono ...

