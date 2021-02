Armani e Ferragamo in passerella | Milano Fashion Week 2021

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 28 febbraio 2021)in, in questa quarta giornata dimilanese. Continua il viaggio nel mondo della moda che non si arrende alle difficoltà. Un grande esempio di caparbietà e determinazione a non piegare il capo. Il settore moda, che ha nel capoluogo meneghino il suo epicentro, incassa così un altro grande successo