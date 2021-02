Amadeus e Fiorello, la storia di un’amicizia eterna, dalla radio a Sanremo (Di domenica 28 febbraio 2021) L’amicizia tra Amadeus e Fiorello non è certamente un mistero, i due si conoscono ormai da più di trent’anni, quando per la prima volta si incontrarono negli studi di radio Deejay. un’amicizia coltivata nel tempo, costruita sulla stima, l’affetto, ma soprattutto la voglia di divertirsi insieme. Amicizia maschile, fatta di spintoni e urla, di risate e fregnacce, di ore alla radio di giorno e di notte, di serate in discoteca e nei club, di sogni e speranze che, in questo caso, sono diventati realtà. E per Fiore, che a Sanremo c’era già arrivato da star, è evidente la soddisfazione di fare del suo meglio per l’amico con il quale sognava da ragazzo. E quindi sul palco stanno come nell’ora di ricreazione, uno fa Maria De Filippi e l’altro Pippo Franco, e conta poco che a noi piaccia (e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 28 febbraio 2021) L’amicizia tranon è certamente un mistero, i due si conoscono ormai da più di trent’anni, quando per la prima volta si incontrarono negli studi diDeejay.coltivata nel tempo, costruita sulla stima, l’affetto, ma soprattutto la voglia di divertirsi insieme. Amicizia maschile, fatta di spintoni e urla, di risate e fregnacce, di ore alladi giorno e di notte, di serate in discoteca e nei club, di sogni e speranze che, in questo caso, sono diventati realtà. E per Fiore, che ac’era già arrivato da star, è evidente la soddisfazione di fare del suo meglio per l’amico con il quale sognava da ragazzo. E quindi sul palco stanno come nell’ora di ricreazione, uno fa Maria De Filippi e l’altro Pippo Franco, e conta poco che a noi piaccia (e ...

