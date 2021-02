Ultime Notizie Roma del 27-02-2021 ore 17:10 (Di sabato 27 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale un’informazione pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il prossimo dpcm antico avida sarà in vigore dal 6 marzo per un mese tieni il testo dato alle regioni si legge che Pasqua e Pasquetta saranno blindate i parrucchieri chiusi in zona rossa al cinema teatri e musei aperti dal 27 marzo d’Adda almeno al 50% per le superiori da lunedì Lombardia Piemonte Marche passano dalla gialla arancione pulite Basilicata in russo il tasso di positività sale al 6,3% 235 decessi contro i 4 milioni di vaccini somministrati Intanto il sindaco di Milano Giuseppe sala lancia un appello alla cittadinanza comportatevi in modo adeguato al difficile momento i controlli aumento che si sono tenuti questa mattina al inviato in provincia di Monza funerali di Luca Attanasio l’ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo insieme al carabiniere ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 febbraio 2021)dailynews radiogiornale un’informazione pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il prossimo dpcm antico avida sarà in vigore dal 6 marzo per un mese tieni il testo dato alle regioni si legge che Pasqua e Pasquetta saranno blindate i parrucchieri chiusi in zona rossa al cinema teatri e musei aperti dal 27 marzo d’Adda almeno al 50% per le superiori da lunedì Lombardia Piemonte Marche passano dalla gialla arancione pulite Basilicata in russo il tasso di positività sale al 6,3% 235 decessi contro i 4 milioni di vaccini somministrati Intanto il sindaco di Milano Giuseppe sala lancia un appello alla cittadinanza comportatevi in modo adeguato al difficile momento i controlli aumento che si sono tenuti questa mattina al inviato in provincia di Monza funerali di Luca Attanasio l’ambasciatore italiano ucciso in un agguato in Congo insieme al carabiniere ...

