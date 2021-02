Udinese, Gotti: «Fiorentina? Siamo in pochi, ma la partita sarà equilibrata» (Di sabato 27 febbraio 2021) Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la Fiorentina. SALVEZZA – «Dentro la nostra testa c’è sempre la prospettiva di migliorare e risolvere i problemi, Poi, fatalmente, questo campionato per noi è stato un susseguirsi di eventi, defezioni, piccoli o grandi infortuni che ci tolgono giocatori e rallentano il loro avvicinarsi alla miglior condizione. Purtroppo l’Udinese non è riuscita ad avvicinarsi alle grandi potenzialità della rosa messa a disposizione dalla società. Sono successe delle cose difficili da prevedere. Domani saremo in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Luca, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la: le sue dichiarazioni Luca, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la. SALVEZZA – «Dentro la nostra testa c’è sempre la prospettiva di migliorare e risolvere i problemi, Poi, fatalmente, questo campionato per noi è stato un susseguirsi di eventi, defezioni, piccoli o grandi infortuni che ci tolgono giocatori e rallentano il loro avvicinarsi alla miglior condizione. Purtroppo l’non è riuscita ad avvicinarsi alle grandi potenzialità della rosa messa a disposizione dalla società. Sono successe delle cose difficili da prevedere. Domani saremo in ...

