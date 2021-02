(Di sabato 27 febbraio 2021) Un drammatico incidente è avvenuto mercoledì sera intorno alle 18:30, ad. L’incidentele intorno alle ore 18:30 di mercoledì, una donna di 72 anni è statada un auto guidata da un 78enne in via della Fonderia in zona Lavinio. Successivamente all’impatto, la donna è stata prontamente soccorsa dal guidatore e dagli operatori de 118 e trasportata d’urgenza in codice rosso all’. Laè stata ricoverata in condizioni disperate e purtroppo, nella giornata di ieri, è tragicamente deceduta a causa delle lesioni riportate nell’impatto. Il 78enne è stato quindi denunciato per omicidio stradale e l’auto è stata sottoposta a sequestro. Sul posto erano intervenuti anche gli agenti della polizia locale diguidata dal comandante Antonio Arancio. su Il ...

CorriereCitta : Tragedia ad Anzio: 72enne investita da un’auto, morta in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Anzio

Il Corriere della Città

... come sempre, per futili motivi e degenerata in morsi, schiaffi e calci ma che ha rischiato di trasformarsi in, evitata grazie all'arrivo dei militari della compagnia di. Il 21enne ora ...... è stata ricoverata in gravi condizioni prima all'ospedale di, poi nel reparto di ginecologia ... ma una vera e propria aggressione che sarebbe potuta finire in. La ragazza ancora ...Uomo trovato morto carbonizzato ad Ardea, sul litorale romano. E' successo questa notte, intorno alle 2, in via Romagna, a poca distanza dal ...Sul posto la squadra 22A e AB22 dei vigili del fuoco distaccamento di Pomezia e i carabinieri della compagnia di Anzio ...