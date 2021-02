Stadio Roma – Nanni: Con 5 stelle 5 anni di chiacchiere (Di sabato 27 febbraio 2021) – “Lo avevo detto 4 anni fa che il progetto dei 5 stelle era inattuabile e che lo Stadio a Roma con loro non si sarebbe mai fatto”. Così in una nota Dario Nanni consigliere del VI Municipio, già presidente della commissione LL.PP. capitolina. “Era evidente che quel progetto non aveva nessuna possibilità di essere realizzato e che serviva solo a prendere tempo. Oggi a pochi mesi dalla chiusura di questa assurda esperienza che sono stati i 5 stelle, l’impraticabilità e la propaganda di quel progetto ha il suo epilogo con la A.S. Roma che si sfila da questo teatrino bocciando sonoramente questa amministrazione. Alla fine di questa vicenda i cittadini ricorderanno solo gli arresti e le tangenti che hanno visto coinvolti anche alcuni esponenti dei 5 ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 febbraio 2021) – “Lo avevo detto 4fa che il progetto dei 5era inattuabile e che locon loro non si sarebbe mai fatto”. Così in una nota Darioconsigliere del VI Municipio, già presidente della commissione LL.PP. capitolina. “Era evidente che quel progetto non aveva nessuna possibilità di essere realizzato e che serviva solo a prendere tempo. Oggi a pochi mesi dalla chiusura di questa assurda esperienza che sono stati i 5, l’impraticabilità e la propaganda di quel progetto ha il suo epilogo con la A.S.che si sfila da questo teatrino bocciando sonoramente questa amministrazione. Alla fine di questa vicenda i cittadini ricorderanno solo gli arresti e le tangenti che hanno visto coinvolti anche alcuni esponenti dei 5 ...

