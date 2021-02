Sci nordico | medagliere Mondiali Oberstdorf 2021 | tutte le medaglie

Leggi su sportface

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ilaggiornato in tempo reale deidi sciche si svolgeranno a, in Germania. Nella località tedesca va in scena la rassegna iridata per quanto riguarda sci di fondo, combinata nordica e salto con gli sci. Saranno tantissime lein palio, con le selezioni del nord pronte a darsi battaglia per il primato. ILAGGIORNATO (NELL’ORDINE ORO – ARGENTO – BRONZO) Norvegia 3 – 3 – 3 Slovenia 1 – 1 – 1 Svezia 1 – 1 – 1 Austria 1 – 0 – 0 Finlandia 0 – 1 – 0 Giappone 0 – 0 – 1 Francia 0 – 0 -0 Repubblica Ceca 0 – 0 – 0 Germania 0 – 0 – 0 Bielorussia 0 – 0 – 0 Ucraina 0 – 0 – 0 Russia 0 – 0 – 0 Italia 0 – 0 – 0 Svizzera 0 – 0 – ...