Napoli, De Laurentiis blinda Ghoulam: "Faouzi è un top, non lo cedo" (Di sabato 27 febbraio 2021) Altro che venti di cessione. Sembra proprio che i destini del Napoli e di Faouzi Ghoulam continueranno a viaggiare insieme ancora a lungo. E' lo stesso presidente De Laurentiis a zittire ogni rumor inerente all'esterno algerino, al centro inoltre di diverse polemiche inerenti al suo scarso impiego. Un veto che arriva dall'alto quello del patron L'articolo

