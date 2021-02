Morto Andrea Oliva a 22 anni sulla sua amata moto (Di sabato 27 febbraio 2021) La moto era la sua grande passione: Andrea Oliva è Morto a soli 22 anni. Viveva a Segrate, in provincia di Milano: è la vittima dell’incidente avvenuto oggi, sabato 27 febbraio 2021, a Villa Fornaci, tra Gessate e Bellinzago Lombardo. Una passione, quella per le moto, che si è tragicamente spezzata assieme alla sua vita nel sinistro stradale avvenuto questa mattina sulla Padana. Oliva era alla guida della sua Honda: procedeva sulla ex Statale 11 in direzione di Cassano, quando davanti a sé ha trovato una Fiat Punto guidata da un 73enne residente a Bellinzago Lombardo, che viaggiando verso Gorgonzola ha svoltato a sinistra al semaforo della frazione, per entrare nel Comune dove vive. Lo scontro è stato violentissimo. ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 febbraio 2021) Laera la sua grande passione:a soli 22. Viveva a Segrate, in provincia di Milano: è la vittima dell’incidente avvenuto oggi, sabato 27 febbraio 2021, a Villa Fornaci, tra Gessate e Bellinzago Lombardo. Una passione, quella per le, che si è tragicamente spezzata assieme alla sua vita nel sinistro stradale avvenuto questa mattinaPadana.era alla guida della sua Honda: procedevaex Statale 11 in direzione di Cassano, quando davanti a sé ha trovato una Fiat Punto guidata da un 73enne residente a Bellinzago Lombardo, che viaggiando verso Gorgonzola ha svoltato a sinistra al semaforo della frazione, per entrare nel Comune dove vive. Lo scontro è stato violentissimo. ...

