LIVE – Spal-Reggina 0-2, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di sabato 27 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Spal-Reggina, match valevole per la venticinquesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa non vincono da ben sei partite e vogliono assolutamente sfatare questo tabù per non perdere terreno dalle avversarie; i calabresi, dal canto loro, hanno ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque e sperano di proseguire la Serie positiva per tenere distante la zona retrocessione. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di sabato 27 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Spal (4-3-1-2): Berisha; Dickmann, Tomovic, Okoli, Sala; Strefezza, Esposito, Mora; Valoti; Paloschi, Asencio. Reggina (4-2-3-1): ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la venticinquesima giornata di. I padroni di casa non vincono da ben sei partite e vogliono assolutamente sfatare questo tabù per non perdere terreno dalle avversarie; i calabresi, dal canto loro, hanno ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque e sperano di proseguire lapositiva per tenere distante la zona retrocessione. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di sabato 27 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-3-1-2): Berisha; Dickmann, Tomovic, Okoli, Sala; Strefezza, Esposito, Mora; Valoti; Paloschi, Asencio.(4-2-3-1): ...

tuttoreggina : 7' - ESPULSIONE SPAL!!! Mora davvero ingenuo, si becca il secondo giallo per una evidente simulazione ina rea, Pron… - ilovepisa : RT @TuttoPisa: Pisa e Vicenza di fronte all'Arena Garibaldi - Stadio 'Romeo Anconetani'. Neroazzurri con 32 punti in classifica reduce dall… - tuttoreggina : #SPALReggina 0' - PARTITIIIII!!!!! Prima palla giocata dalla Reggina. #serieB #TuttoReggina - SSportNetwork : SPAL: Berisha; Dickmann, Tomovic, Okoli, Sala; Strefezza, Esposito, Mora; Valoti; Paloschi, Asencio Reggina: Nicola… - TuttoPisa : Pisa e Vicenza di fronte all'Arena Garibaldi - Stadio 'Romeo Anconetani'. Neroazzurri con 32 punti in classifica re… -