Lazio, Immobile non va: ecco il dato che preoccupa (Di sabato 27 febbraio 2021) BOLOGNA - Ciro Immobile zero gol contro il Bologna: è di sicuro una notizia. Soprattutto perché l'attaccante della Lazio non segna da quattro partite consecutive e la squadra stenta a fare punti. Al ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 febbraio 2021) BOLOGNA - Cirozero gol contro il Bologna: è di sicuro una notizia. Soprattutto perché l'attaccante dellanon segna da quattro partite consecutive e la squadra stenta a fare punti. Al ...

infoitsport : Lazio, Immobile a secco da quattro gare consecutive: non accadeva dal 2019 - CorSport : #Lazio, #Immobile non va: ecco il dato che preoccupa ?? - sportli26181512 : Lazio, Immobile non va: ecco il dato che preoccupa: Ciro di nuovo a secco contro il Bologna dopo aver sbagliato un… - infoitsport : Bologna-Lazio 2-0: Immobile sbaglia un rigore, Mbaye e Sansone stendono i biancocelesti - Mediagol : #Video #Bologna-#Lazio 2-0: dall'errore di Immobile ai gol di Mbaye e Sansone. Il film del match -