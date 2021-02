Lautaro | “Il Barcellona? Era vero Ma ora rinnovo con l’Inter e mi tatuo lo scudetto”

(Di sabato 27 febbraio 2021)Martinez nella sua intervista per La Gazzetta dello Sport, ha parlato di diversi temi, cominciando dalla rivelazione più attesa che riguarda un suo possibile approdo a: “È, si stava lavorando con il, la strada era quella, poi non so dire quanto sono arrivato vicino a quel club. Ma con Conte fui molto chiaro. Gli dissi: ‘La mia testa è qui, è una promessa, non mi faccio condizionare’. Ma tanto ora è il passato,con. Quando l’annuncio? Non so, troveranno il momento per l’ufficialità, io intanto gioco. Ma il mio futuro è qui, mi vedo a Milano per lungo tempo, di questa città mi piace tutto: il cibo, il rapporto con i tifosi, la squadra, solo sensazioni positive”. Sull’obiettivo: “Si è parlato del patto che ...

... perMartinez di certo non è un caso : "Questo primo posto regala sensazioni positive, mai ... Quest'estate sembrava scontato il passaggio al: "E' vero, ma non so dire quanto sia ..."