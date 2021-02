Google Stadia | decine di milioni di dollari spesi per avere Red Dead Redemption 2 e altri porting sulla piattaforma

(Di sabato 27 febbraio 2021) L'avventura dinon è finita, dato che il servizio esiste ancora, ma è impossibile non vederla in declino irrecuperabile. Dopo una campagna marketing monumentale e promesse altisonanti,ha ufficialmente staccato la spina ai propri studi first-party, impegnati a sviluppare software esclusivi per lacloud. Da qui in avanti, solo il supporto delle terze parti terrà in vita questa console/non-console. Secondo quanto riportato da Jason Schreier di Bloomberg,avrebbe investito molto denaro in, specialmente perpropriai più importanti titoli single-player del momento. Stiamo parlando di cifre dell'ordine delledidi ...

Eurogamer_it : #GoogleStadia, decine di milioni di dollari spesi per avere #RedDeadRedemption2 e altri porting sulla piattaforma. - Multiplayerit : Terraria su Google Stadia, polemiche rientrate: la conversione si farà - Multiplayerit : Google Stadia, vendite insufficienti e investimenti folli: nuovi retroscena - infoitscienza : Terraria su Google Stadia, polemiche rientrate: la conversione si farà - androidblogit : Google Stadia ha avuto centinaia di migliaia di giocatori meno del previsto nei giorni iniziali -… -

Ultime Notizie dalla rete : Google Stadia

Il Sole 24 ORE

... dalle automobili, con il noleggio a lungo termine, fino all'intrattenimento e al gaming, con Netflix e piattaforme di gioco online come. La formula è sempre la stessa: un abbonamento ...La responsabile dello studio Jade Raymond ha lasciato Motive per dirigere, un ruolo che ha lasciato questo mese. La cancellazione non dovrebbe influire sui posti di lavoro in Motive, ...Final Fantasy VII: The First Soldier (battle royale) arriverà nel 2021 su Android mentre e Final Fantasy VII: Ever Crisis arriverà nel 2022 ...Ebbene, pare ci sia stato finalmente un chiarimento: 'Dopo un mese di richieste (e grazie all'immenso supporto dei nostri fan), Google ci ha contattati fornendoci informazioni trasparenti circa la sit ...