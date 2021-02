Giorgia Palmas, il compleanno si avvicina: “Il primo regalo che mi fece Magnini…” (Di sabato 27 febbraio 2021) Procede a gonfie vele l'amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini. La nota showgirl e tifosa del Milan, verso il suo compleanno, ha ricordato il primo regalo ricevuto dall'ex nuotatore, che ha provato ripetere per l'occasione.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLzC40JhxjD/" Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 27 febbraio 2021) Procede a gonfie vele l'amore trae Filippo Magnini. La nota showgirl e tifosa del Milan, verso il suo, ha ricordato ilricevuto dall'ex nuotatore, che ha provato ripetere per l'occasione.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CLzC40JhxjD/" Golssip.

Giorgia_Palmas : Foto appena pubblicata @ Milan, Italy - Luca_zone : 10 anni dopo la vittoria di sua cugina Giorgia Palmas arriva l’ex letterina degli scandali - cometumivuoi1 : @QuiMediaset_it @Giorgia_Palmas @ilmessaggeroit Mi chi te lo ha fatto fare !!! - Giorgia_Palmas : Giornate che profumano di primavera ??un caffè, il sole, le mie inseparabili Vivident Xylit e sono pronta per una be… - supergiada88 : @Giorgia_Palmas No, va beh, ma è bellissimo quel passeggino! ?? Sono sicura che farete un figurone andando in giro c… -