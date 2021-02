GFVIP, sorprese per la finale: Rosalinda eliminata rivede Zenga (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo più di 5 mesi lunedì prossimo il GFVIP chiuderà l’edizione più lunga di tutti i tempi, i gieffini rimasti torneranno alla loro quotidianità entrando nella storia dei reality. Intanto nella puntata di ieri Stefania Orlando si è guadagnata il titolo di finalista, mentre Rosalinda Cannavò è stata eliminata felice di tornare alla sua vita. Da quando è entrata sono cambiate molte cose, ha trovato un nuovo amore in Andrea Zenga e dovrà affrontare il rapporto rimasto in sospeso con Giuliano che da settimane ha diffidato la produzione del reality chiedendo di non essere più citato. eliminata con un televoto flash anche Samantha De Grenet che ha sfidato Andrea Zelletta, uscito vittorioso dal confronto. Dayane Mello, nonostante tutte le strategie messe in atto per vincere, ha dovuto dire addio a ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo più di 5 mesi lunedì prossimo ilchiuderà l’edizione più lunga di tutti i tempi, i gieffini rimasti torneranno alla loro quotidianità entrando nella storia dei reality. Intanto nella puntata di ieri Stefania Orlando si è guadagnata il titolo di finalista, mentreCannavò è statafelice di tornare alla sua vita. Da quando è entrata sono cambiate molte cose, ha trovato un nuovo amore in Andreae dovrà affrontare il rapporto rimasto in sospeso con Giuliano che da settimane ha diffidato la produzione del reality chiedendo di non essere più citato.con un televoto flash anche Samantha De Grenet che ha sfidato Andrea Zelletta, uscito vittorioso dal confronto. Dayane Mello, nonostante tutte le strategie messe in atto per vincere, ha dovuto dire addio a ...

