Esame avvocato | ipotesi solo prove orali | chiesto parere Cts

(Di sabato 27 febbraio 2021)da, la ministra della giustizia Marta Cartabia haunal Comitato tecnico scientifico sulla possibilità di fare svolgere in sicurezza lescritte. In attesa del, al ministero si studianodi unorale sostitutivo e ‘rinforzato’. All’per l’abilitazione alla professione forense, in programma dal 13 al 15 aprile, è prevista la partecipazione di circa 26mila candidati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

da, la ministra della giustizia Marta Cartabia ha chiesto un parere al Comitato tecnico scientifico sulla possibilità di fare svolgere in sicurezza le prove scritte. In attesa del ...... 'Prova orale, unica strada percorribile' Secondo Lonardo, la modalità che prevede lo svolgimento di un'unica prova orale 'sembra essere l'unica via percorribile, anche per l'di: ...Roma, 27 feb. (LaPresse) - Il Ministero della Giustizia, secondo quanto si appende, ha chiesto un parere al Comitato tecnico scientifico sulla possibilità di ...