Ecco la posizione del Napoli sui diritti tv, DAZN batte SKY (Di sabato 27 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport informa riguardo la decisione presa dal club azzurro per i diritti tv e i fondi d’investimento. In questi giorni il calcio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 27 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport informa riguardo la decisione presa dal club azzurro per itv e i fondi d’investimento. In questi giorni il calcio … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : Dunque, ecco la prima sentenza sul caso #Suarez: il prof. Rocca, uno degli esaminatori del calciatore inseguito dal… - heathenwoods833 : @ChuckieeTheDoll @Casadileo1 @Blowjoint @klaudioz83 @RickDuFer Ecco che quando si parla di prendere posizione arriv… - pvsassone : RT @andrea_pecchia: #Ibrahimovic: '#LeBronJames fenomeno ma non deve fare politica'. La risposta: 'Non starò mai zitto su ciò che non va. P… - andrea_pecchia : #Ibrahimovic: '#LeBronJames fenomeno ma non deve fare politica'. La risposta: 'Non starò mai zitto su ciò che non v… - Isabel54834389 : @trashastrale Ecco cosa succede per non prendere posizione Croccantino. -