Covid, scatta la prima regione in zona bianca. Rt crolla 0.68: è il più basso d'Italia (Di sabato 27 febbraio 2021) Covid, i numeri sono da zona bianca per la regione italiana. La Sardegna entrerà in zona bianca ufficialmente da lunedì 1 marzo. Con meno di 50 casi ogni 100mila abitanti, risponde all'emergenza sanitaria con parametri che lasciano tirare un sospiro di sollievo, seppur in una fase che richiederà di non abbassare in alcun modo la guardia. Ma cosa comporta per la regione trovarsi in zona bianca? Se da un lato resta l'obbligo delle mascherine e del distanziamento, sia negli spazi chiusi che in quelli aperti, dall'altro sicuramente torna a essere possibile maggiore libertà di spostamento e anche l'apertura di tutte le attività. Riaprono le saracinesche bar e ristoranti, anche durante le fasce orarie serali. ma anche piscine, palestre, ...

