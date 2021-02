Covid, sale l’indice Rt: la stretta in 5 Regioni e l’allarme sui contagi a scuola (Di sabato 27 febbraio 2021) Da lunedì 1° marzo Lombardia, Piemonte e Marche in fascia arancione. In zona rossa Basilicata e Molise. Raggiunti ancora i 20 mila casi. La preoccupazione per le varianti Leggi su corriere (Di sabato 27 febbraio 2021) Da lunedì 1° marzo Lombardia, Piemonte e Marche in fascia arancione. In zona rossa Basilicata e Molise. Raggiunti ancora i 20 mila casi. La preoccupazione per le varianti

