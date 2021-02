Covid | Morani | ' saloni acconciatura sicuri | no a chiusura'

(Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Idisono, deciderne lanelle zone rosse sarebbe un errore". A dirlo è Alessia, deputata del Pd, che raccoglie l'allarme lanciato dalle associazioni di categoria. "Al Ministero dello Sviluppo economico - spiega, sottosegretaria al Mise nel governo Conte 2 - abbiamo fatto un lavoro molto approfondito con i rappresentanti del settore, mettendo a punto protocolli molto rigidi e puntuali. Gli esercizi, grazie al contingentamento degli ingressi e al sistema degli appuntamenti, garantiscono che non ci siano assembramenti, e assicurano sicurezza sanitaria grazie alle severe misure igienico-sanitarie anti-contagio, a tutela della salute di operatori e di clienti. Tutte misure che, in questi mesi di aperture, si sono ...

vivereurbino : Perché la Regione non fa tamponi agli studenti? Morani (PD): 'Incomprensibile, serve monitoraggio costante'… - ilmetauro : Covid Marche, Morani (PD): “Situazione grave e il governatore non governa” @ilmetauro -

... da parte dell'allora sottosegretaria Alessia, di riunire un tavolo presso il Mise. Un punto ... e l'attivazione immediata della Cassa Integrazione per- 19, totalmente gratuita per Bekaert,...... come richiesto dai consiglieri del Pd, non voglia effettuare uno screeningcontinuo e ... Lo scrive su Facebook Alessia, deputata del Pd. 'La regione - aggiunge - ha acquistato migliaia di ...Roma, 27 feb (Adnkronos) – “I saloni di acconciatura sono sicuri, deciderne la chiusura nelle zone rosse sarebbe un errore”. A dirlo è Alessia Morani, deputata del Pd, che raccoglie l’allarme lanciato ...Fra i 39 sottosegretari e vice ministri del governo Draghi ci sono anche la fanese Accoto e il commissario regionale di Fi Battistoni ...