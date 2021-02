Coronavirus a Roma, la mappa dei contagi quartiere per quartiere. Ecco quali sono le zone più colpite (Di sabato 27 febbraio 2021) Coronavirus nei quartieri di Roma, Ecco la mappa aggiornata. sono stati diramati il 21 febbraio scorso i nuovi dati sui contagi nella Capitale nelle varie zone: lo studio è prodotto dal Seresmi, il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’ospedale Spallanzani in collaborazione con la Regione Lazio. Leggi anche: Nuovo Dpcm Draghi, la bozza: cosa cambia per teatri, cinema, palestre, ristoranti e spostamenti. Le misure per Pasqua Coronavirus nel Lazio: Ecco il punto della situazione Nella giornata di ieri, venerdì 26 febbraio 2021, nel Lazio su oltre 34.000 test (tra tamponi molecolari e antigenici) si sono registrati 1.539 nuovi casi positivi, 19 morti e 1.082 pazienti guariti. I casi e i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021)nei quartieri dilaaggiornata.stati diramati il 21 febbraio scorso i nuovi dati suinella Capitale nelle varie: lo studio è prodotto dal Seresmi, il servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive dell’ospedale Spallanzani in collaborazione con la Regione Lazio. Leggi anche: Nuovo Dpcm Draghi, la bozza: cosa cambia per teatri, cinema, palestre, ristoranti e spostamenti. Le misure per Pasquanel Lazio:il punto della situazione Nella giornata di ieri, venerdì 26 febbraio 2021, nel Lazio su oltre 34.000 test (tra tamponi molecolari e antigenici) siregistrati 1.539 nuovi casi positivi, 19 morti e 1.082 pazienti guariti. I casi e i ...

