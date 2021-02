Clamoroso al Gf Vip Le telecamere hanno ripreso tutto per errore

Leggi su howtodofor

(Di sabato 27 febbraio 2021) La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e questo pomeriggio, gli ex concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sono rientrati in casa per delle prove da fare in vista di una coreografia che porteranno in scena durante l'ultima puntata di lunedì 1° marzo. Tuttavia, quella che doveva essere una sorpresa per il pubblico da casa.. è stata "spoilerata" da undella regia che per sbaglio, ha trasmesso per pochissimi secondi un frame dei concorrenti che in casa facevano le prove per questo atteso balletto. Nel dettaglio, durante il pomeriggio i concorrenti del GF Vip che stanno portando avanti la loro avventura all'interno della casa, sono stati isolati dalla produzione, così da poter permettere agli altri concorrenti (già eliminati dal gioco) di rimettere di nuovo piede all'interno della casa più spiata d'Italia. Il motivo? ...