Beautiful anticipazioni 6 marzo 2021 | l’interrogatorio di Eric

(Di sabato 27 febbraio 2021) Thomas sarà messo sotto pressione da Erik nella puntata diin onda su Canale 5 alle ore 13:40 di sabato 6. Il patriarca dei Forrester infatti, chiede al nipote delle spiegazioni in merito alla competizione che c’è stata tra Hope e Steffy. Il giovane stilista non esita ad aprire il suo cuore al nonno rivelandogli che la sua intenzione era quella di dimostrare alla Logan di essere un uomo diverso, ma purtroppo lei non intende dargli nessuna opportunità. Gli episodi della soap amana già andati in onda, vi ricordiamo che sono disponibili su Mediaset Play. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…trame amane, Liam incontra la madre defunta Spettacolare momento nelle puntate didove il giovane Spencer ritroverà la ...

puntatadi sabato 27 febbraio 2021 : Brooke e Ridge sembrano ancora incapaci di abbandonare le rispettive posizioni su Thomas per accontentare l'altro. Shauna parla con Quinn ...: Ridge vuole salvare il suo matrimonio Ridge spera di potere convincere sua moglie a cambiare opinione su Thomas . Per lo stilista è essenziale che Brooke dia una possibilità ...Ma torniamo a Los Angeles. Come avrete visto nelle ultime puntate, Ridge sembrava essersi avvicinato molto a Shauna. Nel suo cuore però, almeno per il momento c’è posto solo per Brooke, alla quale ha ...Come continuerà la storia nella puntata di Beautiful di oggi 27 febbraio? Ridge prova a salvare il suo matrimonio con Brooke, Shauna confida a ...