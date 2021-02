Barbara D’Urso conferma la sospensione di Live: ecco i motivi (Di sabato 27 febbraio 2021) Barbara D’Urso prende una posizione in merito ai rumors che circolano da giorni sulla presunta sospensione di alcuni suoi programmi. La conduttrice, punta di Mediaset, ha pubblicato sui suoi account social il comunicato stampa dell’azienda, dichiarazioni dove si conferma che Live per questa stagione viene sospeso nonostante gli ascolti considerevoli ma solo per favorire l’allungamento pomeridiano del format della domenica pomeriggio condotto sempre da Barbara D’Urso. Secondo quanto riferito dalla conduttrice la sospensione di Live non è la D’Urso è solo momentanea, la prossima stagione tornerà alla sua collocazione ordinaria. Barbara serena nella sua casa ha condiviso anche una storia dove spiega le ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 27 febbraio 2021)prende una posizione in merito ai rumors che circolano da giorni sulla presuntadi alcuni suoi programmi. La conduttrice, punta di Mediaset, ha pubblicato sui suoi account social il comunicato stampa dell’azienda, dichiarazioni dove sicheper questa stagione viene sospeso nonostante gli ascolti considerevoli ma solo per favorire l’allungamento pomeridiano del format della domenica pomeriggio condotto sempre da. Secondo quanto riferito dalla conduttrice ladinon è laè solo momentanea, la prossima stagione tornerà alla sua collocazione ordinaria.serena nella sua casa ha condiviso anche una storia dove spiega le ...

welikeduel : Ospiti di Barbara D'Urso che non ti aspetti, in un video di Gero Arnone #propagandalive @geroarnone - ricpuglisi : Novità? Zingaretti e Barbara d'Urso escono e fondano un partito? - ilriformista : L'endorsement di #Zingaretti a Barbara D'Urso dopo il lapsus di ieri in radio - pleporace : Nel suo ultimo saggio - La metamorfosi Laterza - Luciano Canfora scrive che «oggi il Pd ha come ideologia ufficiale… - QuotidianPost : Barbara D’Urso conferma la sospensione di Live: ecco i motivi -