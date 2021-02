Bambino di due anni ritrovato morto in un cassonetto. E chi l’ha gettato non era un estraneo (Di sabato 27 febbraio 2021) Un Bambino di nemmeno due anni è stato vittima di un efferato omicidio: la Polizia ha già individuato un sospetto che lo avrebbe nascosto in un cassonetto. Un ritrovamento shoccante quello effettuato dalla Polizia che ha ritrovato il corpo di un Bambino di appena due anni scomparso da giorni dentro un cassonetto, distruggendo le speranze L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 27 febbraio 2021) Undi nemmeno dueè stato vittima di un efferato omicidio: la Polizia ha già individuato un sospetto che lo avrebbe nascosto in un. Un ritrovamento shoccante quello effettuato dalla Polizia che hail corpo di undi appena duescomparso da giorni dentro un, distruggendo le speranze L'articolo proviene da Leggilo.org.

SarettaMandis86 : Due poppanti che di troveranno a crescere un povero bambino innocente #cepostaperte - _waiting4you_ : Noi ridiamo e scherziamo, ma ci pensate a quel povero bambino che nascerà con due genitori così? Mi vengono i brividi #cepostaperte - LadyMarley6 : Mi dispiace solo per il bambino che nascerà e avrà due genitori più immaturi di lui. Vergognati a trattare così un… - EricaErichina79 : Ma davvero fate ? Sindacate tutto suite iL fatto che le prenda il treno alle 8 . Io non lo so c è un bambino da 5… - Baeviall : io in tutto ciò penso al povero bambino che nascerà e si troverà questi due come genitori #CePostaPerTe -