Ancora 289 contagiati «Scuole | test a tappeto per evitare la chiusura»

Ultime Notizie dalla rete : Ancora 289

Corriere di Como

...registra più 200 casi giornalieri (giovedì i nuovi positivi emersi erano stati addirittura) ... "Ciò che mi preme sia chiaro è che, ad ora, non è stataassunta alcuna decisione di sospendere ...Probabilmente avrà pesato che sonoin crescita i dati del contagio con il tasso di ... Varese (365), Bergamo (358), Como (), Pavia (220), Lecco (197), Mantova (180), Cremona (149), Sondrio (...Sono ancora in crescita i dati del contagio in Lombardia con il tasso di positività che sale dall'8.2% di ieri al 9.7% odierno. Con 46.725 tamponi effettuati sono infatti 4. (ANSA) ...Altri 289 casi in provincia di Como e tre persone decedute per il Covid. Il tasso di contagio nel Comasco sale ancora di 4 punti e passa dal 7,13% al 7,17%. Il totale dei contagiati sfiora i 43mila ca ...