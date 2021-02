(Di sabato 27 febbraio 2021), amministratore delegato del Monza, è risultatoal. A farlo sapere è il club con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. A.C. Monza comunica cheè risultatoal Covid-19, a seguito dell’ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L’amministratore delegato biancorosso, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato in regime di quarantena a domicilio. L'articolo ilNapolista.

Corriere : Covid, Adriano Galliani positivo: era a Roma insieme ai dirigenti dell’Inter - napolista : Adriano Galliani è positivo al coronavirus Lo fa sapere il Monza con un comunicato apparso sui propri canali uffici… - infoitsport : Monza, Adriano Galliani positivo al Covid-19 - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande IMPRENDITORE italiano di tutti i tempi tra: ?? ADRIANO GALLIANI ?? ELENA ARTIOLI ?? FERRUCC… - AAndreafusco1 : RT @Corriere: Covid, Adriano Galliani positivo: era a Roma insieme ai dirigenti dell’Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Adriano Galliani

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Napoli, ADL pensa a delle cessioni per abbassare il monte ingaggi Monza, l'adpositivo al coronavirus CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO ...Anzi è più probabile che si rischi di dover svendere.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Monza, l'adpositivo al coronavirus UFFICIALE " Gattuso multato per ...Dalle colonne del Corriere dello Sport, Antonio Cassano, tra le altre cose, ha parlato anche della sua esperienza al Milan: "Lo scudetto e quella brutta notizia: ti devi operare al cuore.Lo fa sapere il Monza con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali, in cui si dice che Galliani è in quarantena nel suo domicilio ...