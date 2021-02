Variante inglese a scuola: chiusi tutti i plessi nel Napoletano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune di San Giorgio a Cremano sono in aumento i contagi della Variante inglese del coronavirus all’interno dei plessi scolastici. Per questo motivo il primo cittadino Giorgio zinno ha optato per la chiusura di tutte le scuole e dei parchi cittadini. Di ieri la notizia che una scuola del comune vesuviano aveva registrato un contagio da Variante inglese da coronavirus con conseguente chiusura. Oggi però il sindaco ha voluto tutelare tuti i cittadini con ulteriori misure restrittive. Le scuole saranno dunque chiuse fino al prossimo 14 marzo ad eccezion fatta per gli istituti dell’infanzia, per i diversamente abili e per gli studenti affetti da disturbi dello spettro autistico, i quali potranno continuare a recarsi in classe. Per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune di San Giorgio a Cremano sono in aumento i contagi delladel coronavirus all’interno deiscolastici. Per questo motivo il primo cittadino Giorgio zinno ha optato per la chiusura di tutte le scuole e dei parchi cittadini. Di ieri la notizia che unadel comune vesuviano aveva registrato un contagio dada coronavirus con conseguente chiusura. Oggi però il sindaco ha voluto tutelare tuti i cittadini con ulteriori misure restrittive. Le scuole saranno dunque chiuse fino al prossimo 14 marzo ad eccezion fatta per gli istituti dell’infanzia, per i diversamente abili e per gli studenti affetti da disturbi dello spettro autistico, i quali potranno continuare a recarsi in classe. Per ...

