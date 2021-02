“Ti amo”: Giulia Salemi finalmente si dichiara a Pierpaolo Pretelli (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giornata di emozioni forti per Pierpaolo Pretelli: sul cielo della casa del Grande Fratello Vip ha sorvolato un aereo con un messaggio importante. La sua Giulia Salemi è stata eliminata durante la puntata del19 febbraio, gettandolo nello sconforto. Ma proprio oggi ha fatto arrivare al suo innamorato un messaggio con le famose paroline magiche. “Pierpi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giornata di emozioni forti per: sul cielo della casa del Grande Fratello Vip ha sorvolato un aereo con un messaggio importante. La suaè stata eliminata durante la puntata del19 febbraio, gettandolo nello sconforto. Ma proprio oggi ha fatto arrivare al suo innamorato un messaggio con le famose paroline magiche. “Pierpi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

salemilandia : RT @love_prelemii: Ora ci vorrebbe proprio il nostro urlatore che va ad urlare a Pier: “Giulia fino a poco fa era in casa” ?? AMO DOVE SEII… - itsmc17 : RT @MarinapoliG: Ma tu guarda se mi devo guardare pure BDU domenica per Giulia... Amo ma che mi fai fareeeee #prelemi - Adele309_ : GIULIA IO TI AMO, MA LA D'URSO NO, DAI LE HAI DATO IL PALO PER 3 ANNI, NON POTEVI CONTINUARE COSÌ? #prelemi - MarinapoliG : Ma tu guarda se mi devo guardare pure BDU domenica per Giulia... Amo ma che mi fai fareeeee #prelemi - faribona : @giorgia_payne Menomale che Giulia non si presta a sti programmi trash la amo soprattutto per questo #prelemi -