Spero tu stia bene e al sicuro : MINACCIA che PROVIENE DALLA TUA STESSA EMAIL (Di venerdì 26 febbraio 2021) Spero tu stia bene e al sicuro : torna la FINTA MINACCIA che PROVIENE DALLA TUA STESSA EMAIL con ricatto e richiesta di PAGAMENTO IN BITCOINTorna la richiesta di estorsione dal titolo “Spero tu stia bene e al sicuro”, oggetto della EMAIL che vi arriva dal vostro stesso indirizzo di posta elettronica. Se non pagate la cifra richiesta in BITCOIN il finto virus trojan che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video inesistente che dicono di avere mentre vi masturbate. Fate attenzione a non cadere nella truffa. La mail è da cestinare. Questo il contenuto del finto messaggio : Salve. Come puoi ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 26 febbraio 2021)tue al: torna la FINTAcheTUAcon ricatto e richiesta di PAGAMENTO IN BITCOINTorna la richiesta di estorsione dal titolo “tue al”, oggetto dellache vi arriva dal vostro stesso indirizzo di posta elettronica. Se non pagate la cifra richiesta in BITCOIN il finto virus trojan che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video inesistente che dicono di avere mentre vi masturbate. Fate attenzione a non cadere nella truffa. La mail è da cestinare. Questo il contenuto del finto messaggio : Salve. Come puoi ...

