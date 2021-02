LaGazzettaSR : #Siracusa, maiali vaganti nella zona alta, esposto in Procura - gioroman_romano : Dovevano essere catturati, sono ancora a zonzo gli 8 maiali padroni della strada - CarriaggioM : RT @siracusaoggi: (Gli otto maiali che scorrazzano a Siracusa, arriva l'ordine: 'catturateli e trasferiteli') - - siracusaoggi : (Gli otto maiali che scorrazzano a Siracusa, arriva l'ordine: 'catturateli e trasferiteli') -… -

Ultime Notizie dalla rete : Siracusa maiali

SiracusaOggi.it

- Esposto con contestuale denuncia - querela contro ignoti. Finisce sui tavoli della Procura della Repubblica dila vicenda deiche scorrazzano liberamente per strada in via Algeri nel rione della Mazzarona ormai da giorni. Due cittadini hanno deciso di "informare" l'autorità giudiziaria, ...in via Algeri. Non è certamente la prima segnalazione di animali vaganti in strada, ma quella ... Ma la zona alta dinon è certamente nuova a questo tipo di presenze. Nella zona di via ...Nonostante i buoni propositi, i "pedinamenti" e le disposizioni di cattura, gli 8 maiali di Siracusa sono sempre lì. Imperterriti, anche oggi si sono trastullati di mattina tra marciapiede, asfalto e ...Maiali in via Algeri. Non è certamente la prima segnalazione di animali vaganti in strada, ma quella dei suini nella zona alta della città sta diventando una presenza costante che sta facendo chiacchi ...