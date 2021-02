Serve una riforma elettorale (non proporzionale). E sul centro… La versione di Occhetta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Per ottenere la governabilità in Italia Serve una riforma elettorale, non proporzionale. Meglio il doppio turno francese o quello delle regionali. A dirlo è padre Francesco Occhetta, gesuita, docente presso la Pontificia Università Gregoriana e coordinatore del progetto Comunità di Connessioni, nella nota politica del mensile Vita Pastorale. Per Occhetta, dopo l’arrivo di Mario Draghi, “ripensare insieme le regole diminuirebbe lo strapotere dei partiti piccoli, spesso in grado di bloccare la vita politica del Paese, darebbe la possibilità di fare riforme urgenti rasserenando il clima politico; favorirebbe coalizioni di governo stabili che rispettino la centralità e l’autonomia del Parlamento; consentirebbe coalizioni moderate in cui le forze politiche si impegnino a realizzare il ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 febbraio 2021) Per ottenere la governabilità in Italiauna, non. Meglio il doppio turno francese o quello delle regionali. A dirlo è padre Francesco, gesuita, docente presso la Pontificia Università Gregoriana e coordinatore del progetto Comunità di Connessioni, nella nota politica del mensile Vita Pastorale. Per, dopo l’arrivo di Mario Draghi, “ripensare insieme le regole diminuirebbe lo strapotere dei partiti piccoli, spesso in grado di bloccare la vita politica del Paese, darebbe la possibilità di fare riforme urgenti rasserenando il clima politico; favorirebbe coalizioni di governo stabili che rispettino la centralità e l’autonomia del Parlamento; consentirebbe coalizioni moderate in cui le forze politiche si impegnino a realizzare il ...

