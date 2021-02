Serie B, oggi si completa la 25a giornata. Il programma (Di sabato 27 febbraio 2021) Venerdì sera Reggiana-Salernitana e Empoli-Venezia hanno aperto la 25a giornata di Serie B. oggi si completa il turno, ecco il programma completo: VENERDI’ 26 FEBBRAIOReggiana-Salernitana 0-0 Empoli-Venezia 1-1 SABATO 27 FEBBRAIOCosenza-Chievo alle 14.00 Cremonese-Frosinone alle 14.00 Pescara-Lecce alle 14.00 Pisa-Vicenza alle 14.00 Pordenone-Ascoli alle 14.00 Spal-Reggina alle 14.00 Monza-Cittadella alle 16.00 Entella-Brescia alle 18.00 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 febbraio 2021) Venerdì sera Reggiana-Salernitana e Empoli-Venezia hanno aperto la 25adiB.siil turno, ecco ilcompleto: VENERDI’ 26 FEBBRAIOReggiana-Salernitana 0-0 Empoli-Venezia 1-1 SABATO 27 FEBBRAIOCosenza-Chievo alle 14.00 Cremonese-Frosinone alle 14.00 Pescara-Lecce alle 14.00 Pisa-Vicenza alle 14.00 Pordenone-Ascoli alle 14.00 Spal-Reggina alle 14.00 Monza-Cittadella alle 16.00 Entella-Brescia alle 18.00 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

