Pd e M5S vogliono riesumare la tassa sul morto (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nella messa a punto delle misure legislative del governo, rispunta una vecchia idea, che era già apparsa nel 2015: far risorgere alla grande la "tassa sul morto" nei Paesi anglosassoni viene chiamata l'imposta di successione. In effetti, la "tassa sul morto", abolita ai tempi di uno dei governi Berlusconi quando analisi della stessa Ragioneria Generale dello Stato dimostrarono che il costo dell'esazioni superava il gestito che si riscuoteva, è stata riesumata dai governi di centro sinistra ma prevede per ciascun erede diretto una franchigia di un milione di euro. Ciò implica che gran parte del ceto medio ne venga esentato mentre le grandi ricchezze quando trasferite, per successione, agli eredi sono soggette all'imposta. La proposta ora promossa dal Movimento Cinque Stelle (M5S) e dal Partito democratico (Pd) oltre ...

