Paul McCartney: in arrivo un "memoir" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Paul McCartney sembra pronto a scrivere le proprie memorie. "The Lyrics: 1956 to the Present" uscirà il 2 novembre, secondo un annuncio congiunto di mercoledì dell'editore britannico Allen Lane e di Liveright negli Stati Uniti. Come sarà il "memoir" di Paul McCartney? Paul McCartney, 78 anni, ripercorrerà la propria vita attraverso 154 canzoni. Partendo dall'adolescenza, passando per la prima collaborazione con il collega Beatle John Lennon e finendo alla parentesi solista dell'ultimo mezzo secolo, Paul ripercorrerà le tappe più significative. "Più spesso di quanto possa ricordare mi è stato chiesto se avrei scritto un'autobiografia, ma il momento non era mai quello giusto", ha detto McCartney nel corso di ...

