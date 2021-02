Passi in avanti per il display di Huawei P40 Lite 5G con patch 215 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Arrivano indicazioni estremamente interessanti in queste ore, per gli utenti che negli ultimi mesi hanno deciso di puntare sul cosiddetto Huawei P40 Lite 5G. Tutto ruota attorno all’aggiornamento 215, con cui possiamo chiudere il cerchio rispetto alle offerte trapelate in settimana per altri modelli di questa famiglia. Cerchiamo dunque di inquadrare al meglio la situazione, definendo quanto trapelato in giornata per l’utenza che da tempo aspettava segnali in termini di sviluppo software. Buone notizie per il display di Huawei P40 Lite 5G con il nuovo aggiornamento 215 Stando alle prime informazioni trapelate proprio in queste ore, grazie anche al contributo di Huawei Central, possiamo aspettarci importanti Passi in avanti sul fronte ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Arrivano indicazioni estremamente interessanti in queste ore, per gli utenti che negli ultimi mesi hanno deciso di puntare sul cosiddettoP405G. Tutto ruota attorno all’aggiornamento 215, con cui possiamo chiudere il cerchio rispetto alle offerte trapelate in settimana per altri modelli di questa famiglia. Cerchiamo dunque di inquadrare al meglio la situazione, definendo quanto trapelato in giornata per l’utenza che da tempo aspettava segnali in termini di sviluppo software. Buone notizie per ildiP405G con il nuovo aggiornamento 215 Stando alle prime informazioni trapelate proprio in queste ore, grazie anche al contributo diCentral, possiamo aspettarci importantiinsul fronte ...

