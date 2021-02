Medagliere Mondiali sci nordico 2021 | la Norvegia arriva già a sette medaglie

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Come in tutti gli anni dispari, anche nel, e precisamente da mercoledì 24 febbraio a domenica 7 marzo, si disputano idi sci. Ad Oberstdorf, in Germania, gli atleti di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica si danno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità, che si assegnano a partire da giovedì 25 febbraio. Di seguito ilcon la graduatoria di tutte le Nazioni andate a podio nel corso della rassegna iridata.SCI# Paese O A B T 12 3 2 7 2 Slovenia 1 0 1 2 3 Svezia 1 0 0 1 4 Finlandia 0 1 0 1 5 Giappone 0 0 1 1 # Totale 4 4 4 12 Foto: LaPresse