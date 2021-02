MasterChef Italia | i magnifici 4 per la Finale Oltre 1 milione ieri su Sky Uno

Leggi su digital-news

(Di venerdì 26 febbraio 2021)è pronto a scrivere l’ultimo capitolo di questa edizione e negli episodi diha proclamato i “fantastici 4” che accedono all’attesissima sfida, in programma tra una settimana, giovedì 4 marzo alle 21.15 su Sky e NOW TV (e sempre disponibile on demand). Saranno Antonio, Francesco “Aquila”, Irene e Monir a sfidarsi davanti ai giudici Bruno Barb, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli per conquistare il titolo più ambito, quello di decimono., invece, si...