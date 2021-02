La dieta che aumenta la concentrazione e allontana la stanchezza (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le scelte alimentari possono influenzare i nostri stati mentali. Basti riflettere sul modo in cui ci nutriamo durante la giornata per capire quali sono i meccanismi che ci portano a essere stanchi, apatici, con scarsa concentrazione e vitalità. In questo contesto, un posto di rilievo spetta all’azione svolta dalla glicemia, i cui livelli possono influenzare lo stato energetico e l’umore. Ma quali sono gli errori alimentari che causano queste sensazioni? Abbiamo intervistato la dott.ssa Tatiana Gaudimonte, biologa nutrizionista a Zurigo e Milano iscritta all’Ordine nazionale dei biologi e terapista riconosciuta ASCA (Associazione svizzera per la medicina complementare). L’esperta ci svela come una corretta combinazione dei nutrienti può aiutarci a contrastare i cali di energia e a farci rimanere concentrati durante le ore lavorative. L’importanza della ... Leggi su dilei (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le scelte alimentari possono influenzare i nostri stati mentali. Basti riflettere sul modo in cui ci nutriamo durante la giornata per capire quali sono i meccanismi che ci portano a essere stanchi, apatici, con scarsae vitalità. In questo contesto, un posto di rilievo spetta all’azione svolta dalla glicemia, i cui livelli possono influenzare lo stato energetico e l’umore. Ma quali sono gli errori alimentari che causano queste sensazioni? Abbiamo intervistato la dott.ssa Tatiana Gaudimonte, biologa nutrizionista a Zurigo e Milano iscritta all’Ordine nazionale dei biologi e terapista riconosciuta ASCA (Associazione svizzera per la medicina complementare). L’esperta ci svela come una corretta combinazione dei nutrienti può aiutarci a contrastare i cali di energia e a farci rimanere concentrati durante le ore lavorative. L’importanza della ...

MontagnaTony : RT @Comemigirano: Ho fatto la dieta tutto il giorno... non potete pretendere che la faccia pure di notte! - IntegraKeto : ????PILLOLE DI CHETOGENICA ?????? Dai un'accelerata al dimagrimento! Prima di iniziare una dieta bisogna porsi degli… - Belen31192 : RT @RandagiBaffi: Oh zia è qui che nascondi le scatolette???? Betty devi fare la dieta sennò non ti faranno salire sull'aereo!!!! Ah no????… - deborapaola74 : @Labellapassante marooooo Raffy alto che dieta - MalumaIlyas : ho paura di essere ingrassata mi devo rimettere a dieta, ma vorrei capirne il modo nel caso dato che non mangio sch… -