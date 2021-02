Il capo della Protezione Civile potrebbe essere sostituito a breve (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il governo starebbe pensando alla sostituzione dei vertici della Protezione Civile: nel Cdm delle 12:30 di discuterà del successore di Angelo Borrelli. Angelo Borrelli verso la sostituzione: cambio di vertici in Protezione Civile su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il governo starebbe pensando alla sostituzione dei vertici: nel Cdm delle 12:30 di discuterà del successore di Angelo Borrelli. Angelo Borrelli verso la sostituzione: cambio di vertici insu Notizie.it.

fattoquotidiano : Salvini: “Con Molteni agli Interni avremo voce nella scelta del nuovo capo della polizia”. Pd-Fi: “Grave, la decisi… - fattoquotidiano : MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA Ecco chi è il nuovo vice capo ufficio legislativo scelto dal ministro Cingola… - raicinque : Le Eolie, il golfo di Napoli e il Circeo, la statale Ionica, Crotone e Capo Colonna: i luoghi in cui approdano Ulis… - dariodivico : Angelo Borrelli verso la sostituzione: Draghi vuole cambiare il capo della Protezione civile - giulia00985562 : @dayaneseibona sti cazzi, non è il capo della comunità, è un aereo di incoraggiamento per farla sentire amata dopo… -