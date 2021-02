Gori in vista del weekend | “Usate la testa | evitate assalti al centro e Città Alta”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ultimodi zona gialla per Bergamo e i bergamaschi. Come annunciato, da lunedì 1 marzo la Lombardia torna in fascia arancione con tutte le limitazioni che ne conseguono. “Questo non toglie che ci sia già adesso una condizione di maggiore rischio epidemiologico – fa notare il sindaco Giorgiosu Facebook, rivolgendo un appello ai cittadini -: Cerchiamo di usare la. Negli scorsi fine settimane abbiamo visto troppa gente in giro, troppi assembramenti di ragazzi, in molti casi senza mascherina. Questa ‘variante inglese’ non sembra essere più pericolosa di quella che abbiamo conosciuto fin qui, ma è sicuramente più contagiosa e destinata per questo ad espandersi”. Il sindaco richiama ad una maggiore “prudenza” e “responsabilità”. “Vi chiedo di evitare di dare l’assalto alle vie dele a ...