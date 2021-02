GF Vip 5, Gabriele Parpiglia parla dei voti dal Brasile (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giornalista ed ex autore del Grande Fratello Vip, nonché collaboratore di fiducia di Alfonso Signorini, Gabriele Parpiglia ieri sera è stato intervistato nella trasmissione radiofonica “Turchesando”. Tra le altre cose, Parpiglia ha parlato anche dei voti dal Brasile, ovvero quelli dei fan di Dayane Mello, che sono migliaia e che i telespettatori temano possano inficiare il televoto, facendo vincere proprio la modella brasiliana (che in Italia non è così amata come in madre patria, dove viene fatta passare per vittima). Tuttavia secondo Parpiglia questa mole di voti non deve spaventare, perché conta meno di quanto sembra e perché comunque ci sono i voti via telefono. “Se i voti del Brasile fossero così ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giornalista ed ex autore del Grande Fratello Vip, nonché collaboratore di fiducia di Alfonso Signorini,ieri sera è stato intervistato nella trasmissione radiofonica “Turchesando”. Tra le altre cose,hato anche deidal, ovvero quelli dei fan di Dayane Mello, che sono migliaia e che i telespettatori temano possano inficiare il televoto, facendo vincere proprio la modella brasiliana (che in Italia non è così amata come in madre patria, dove viene fatta passare per vittima). Tuttavia secondoquesta mole dinon deve spaventare, perché conta meno di quanto sembra e perché comunque ci sono ivia telefono. “Se idelfossero così ...

