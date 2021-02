Gemma Galgani stronca Giorgio Manetti: “Non vede le cose lucidamente” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Gemma Galgani e Giorgio Manetti non sono rimasti in buoni rapporti dopo Uomini e Donne. Ecco che cosa ha dichiarato lei tra le pagine del settimanale Nuovo. Gemma Galgani è senza dubbio la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. La dama ha fatto sognare il pubblico del piccolo schermo grazie alla sua storia con Giorgio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 26 febbraio 2021)non sono rimasti in buoni rapporti dopo Uomini e Donne. Ecco che cosa ha dichiarato lei tra le pagine del settimanale Nuovo.è senza dubbio la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. La dama ha fatto sognare il pubblico del piccolo schermo grazie alla sua storia conL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

