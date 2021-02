Fonseca ritrova lo Shakhtar: “Uno scherzo del destino. Sarà un turno difficile, hanno vinto due volte col Real” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Paulo Fonseca ritrova lo Shakhtar Donetsk agli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico portoghese ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso. Queste le sue parole: “Sarà un turno difficile, conosco bene i giocatori, sono una grande squadra. Quest’anno, in Champions League, hanno vinto due volte contro il Real Madrid, hanno pareggiato contro la formazione leader della Serie A, l’Inter, dunque è una formazione fortissima”. Sul suo ritorno in Ucraina: “È bello ritornarci, è una casa in cui sono stato molto felice, tre anni che non dimenticherò, ma adesso sono un avversario. Mi farà piacere rivedere le persone dello Shakhtar, mi farà piacere rivedere un posto che mi ha reso ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 febbraio 2021) PauloloDonetsk agli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico portoghese ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso. Queste le sue parole: “un, conosco bene i giocatori, sono una grande squadra. Quest’anno, in Champions League,duecontro ilMadrid,pareggiato contro la formazione leader della Serie A, l’Inter, dunque è una formazione fortissima”. Sul suo ritorno in Ucraina: “È bello ritornarci, è una casa in cui sono stato molto felice, tre anni che non dimenticherò, ma adesso sono un avversario. Mi farà piacere rivedere le persone dello, mi farà piacere rivedere un posto che mi ha reso ...

clikservernet : Fonseca ritrova lo Shakhtar: “Uno scherzo del destino. Sarà un turno difficile, hanno vinto due volte col Real” - Noovyis : (Fonseca ritrova lo Shakhtar: “Uno scherzo del destino. Sarà un turno difficile, hanno vinto due volte col Real”)… - sportli26181512 : Roma, Fonseca ritrova lo Shakhtar: 'E' stato il destino, bello tornare dove sono stato felice. Sarà dura': Paulo Fo… - TuttoMercatoWeb : Roma, Fonseca ritrova lo Shakhtar in Europa League: 'È stato il destino. Bello tornare in Ucraina' - serenel14278447 : RT @repubblica: Europa League: italiane sfortunate: il Manchester United per il Milan, lo Shakhtar per la Roma: Ottavo di finali durissimo… -