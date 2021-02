Elite 5 si farà: tutte le indiscrezioni sulla quinta stagione (Di venerdì 26 febbraio 2021) Confermata la quinta stagione di Elite. Le porte di Las Encinas continueranno a spalancarsi per il pubblico della serie: lo ha ufficializzato giovedì 25 febbraio il colosso dello streaming Netflix. Netflix annuncia la nuova stagione di Elite ed introduce due new entry È ufficiale, Élite avrà una quinta stagione. Il 25 febbraio 2021 è arrivata la conferma da parte di Netflix. Conferma che ha reso felici milioni di fan in tutto il mondo attualmente in attesa della quarta stagione presto in arrivo sulla piattaforma. In un breve video pubblicato sui canali Netflix, le attrici di Elite 4, Claudia Salas e Martina Cariddi decorano una torta con il numero 5 dando tutti la bella notizia. Le riprese prenderanno il via nel ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) Confermata ladi. Le porte di Las Encinas continueranno a spalancarsi per il pubblico della serie: lo ha ufficializzato giovedì 25 febbraio il colosso dello streaming Netflix. Netflix annuncia la nuovadied introduce due new entry È ufficiale, Élite avrà una. Il 25 febbraio 2021 è arrivata la conferma da parte di Netflix. Conferma che ha reso felici milioni di fan in tutto il mondo attualmente in attesa della quartapresto in arrivopiattaforma. In un breve video pubblicato sui canali Netflix, le attrici di4, Claudia Salas e Martina Cariddi decorano una torta con il numero 5 dando tutti la bella notizia. Le riprese prenderanno il via nel ...

